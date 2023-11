MotoGP, i risultati delle FP2 in Qatar: Jorge Martin vince il duello con Bagnaia

SportFair

Sono andate in archivio anche le FP2 in Qatar per il nuovo appuntamento del campionato di MotoGP. La stagione è entrata nella fase decisiva e continua il testa a testa tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin per la vittoria del titolo. Il pilota italiano della Ducati è in gioco per il primo match point.

Le FP2 si sono concluse con il tempo più veloce realizzato da Fabio Quartararo, al secondo posto Jorge Martin, poi Aleix Espargaro. In quarta posizione un sorprendente Di Giannantonio, poi Morbidelli, Oliveira, Zarco e Vinales. Solo decimo Pecco Bagnaia.