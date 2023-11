MotoGP, i risultati delle FP1 in Qatar: subito il duello Bagnaia-Martin

SportFair

Sono andate in archivio le FP1 in Qatar per il nuovo appuntamento del campionato di MotoGP. Continua il duello tra Jorge Martin e Pecco Bagnaia per la vittoria al titolo con il pilota italiano della Ducati in grado di conquistare la vittoria matematica del titolo mondiale già dal prossimo weekend.

Il tempo più veloce nelle FP1 è stato realizzato da Jorge Martin, poi Zarco e Bagnaia. Al quarto posto Raul Fernandez poi Franco Morbidelli, Luca Marini, Aleix Espargaro e Di Giannantonio. A chiudere le top-10 Pol Espargaro e Binder.