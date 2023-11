MotoGP, ancora un record per Marquez! Ma in negativo: “dovevo batterne qualcuno”

SportFair

Marc Marquez è pronto a lasciarsi il presente ed il passato alle spalle. Il pilota spagnolo della Honda ha deciso di sposare un nuovo progetto e guidare una Ducati dal prossimo anno.

In attesa di provare una Desmosedici Marquez vuole terminare la sua avventura in Honda dando il massimo. Nonostante la volontà di far bene, le cadute non mancano e lo spagnolo, in un periodo negativo, riesce comunque a conquistare… record!

Nel GP della Malesia, Marquez ha eguagliato il suo record di cadute più alto in una sola stagione. Il dato sale a 27 dopo una caduta in Q1, dove cercava la ruota di un Morbidelli che si è arrabbiato con lo spagnolo costringendolo a proseguire da solo fino al limite, e una caduta in volata dopo una rimonta di sette posizioni in un solo giro. Marc sembrava quello di sempre, dal 20° al 13° posto all’inizio della Sprint, ma la RC213V non è ancora cambiata e una volta cercato il limite lo spagnolo è caduto.

“Dovevo battere qualche record quest’anno, anche se era quello delle cadute“, ha sdrammatizzato Marquez. Le cadute “significano che ci stiamo provando” e con solo due gare rimaste, Marc continua a spingere: “è l’impegno verso il marchio. Continuo a fare il mio lavoro, che è raccogliere dati“, ha aggiunto.