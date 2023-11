MotoGP, la partenza in Qatar: vola Bagnaia, pessimo scatto di Jorge Martin | VIDEO

SportFair

E’ iniziato lo spettacolo del gran premio di MotoGP in Qatar per il penultimo appuntamento del campionato. Continua il duello incredibile tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin con il campione del mondo in carica chiamato a gestire il vantaggio sullo spagnolo. Il pilota italiano della Ducati è reduce dalla sprint race un po’ sottotono.

Grande partenza di Pecco Bagnaia che si porta subito in vetta alla gara, subito dietro Marini, Di Giannantonio e Alex Marquez. Pessimo scatto di Jorge Martin, ottavo e costretto alla rimonta.