MotoGP, semafori spenti a Sepang: la partenza della Sprint del GP della Malesia

L’attesa è terminata! La gara Sprint del GP della Malesia è ufficialmente iniziata. I piloti sono in pista a Sepang per la gara corta del weekend. 10 giri di fuoco, che possono rivelarsi decisivi per la lotta al titolo iridato.

Bagnaia, partito dalla pole, ha mantenuto la prima posizione, mentre Jorge Martin, secondo, è scivolato in quarta posizione, superato da Alex Marquez ed Enea Bastianini.

The #MalaysianGP Sprint race is underway 10 laps to GO#MichelinMotoGP pic.twitter.com/8z27zIb2DA — Michelin Motorsport (@Michelin_Sport) November 11, 2023