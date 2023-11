MotoGP – Martin, la sfida con Bagnaia ed il tifo: “mi piacerebbe che Valentino Rossi…”

SportFair

E’ tutto pronto a Losail per il penultimo GP della stagione 2023 di MotoGP. Domenica Pecco Bagnaia potrebbe confermarsi campione del mondo, ma Jorge Martin lotterà con tutto se stesso per rimandare a Valencia il verdetto.

In conferenza stampa lo spagnolo della Pramac ha parlato proprio della sfida con Bagnaia: “è un onore sfidare Pecco. Ridurre lo svantaggio? Recuperare punti è il mio obiettivo, devo semplicemente fare il maggior numero di punti per questa gara. In Malesia ero un po’ bloccato, un po’ teso e avevo paura di cadere a ogni curva. Sono secondo in classifica, posso arrivare primo e sento di poter prendere rischi e lo farò. Bagnaia ha più alleati tra i piloti? Se faccio il 100% so che posso vincere, ma se qualcuno aiuterà Pecco io non posso controllarlo”, ha affermato Martin.

“Scambiare i dati con Bagnaia? Lottare per il titolo mondiale non è semplice con lo scambio dati. Essere in 8 ci permetterà di condividere i dati sul nuovo asfalto e le gomme”, ha aggiunto lo spagnolo prima di parlare dello spettacolo che si prospetta nel weekend in pista: “secondo me saremo tutti molto vicini. Sicuramente ci sarà bagarre tra i piloti più veloci, e ci sarà l’occasione di fare punti, ma anche di perderli. Servirà essere veloci e intelligenti. E vincere”.

A Jorge Martin è stato poi chiesto chi vorrebbe che facesse il tifo per lui: “magari Valentino, ma penso sarebbe molto difficile. Tempo fa portava tifosi schierarsi per uno o per l’altro, per me va bene. Il nostro è uno degli sport più spettacolari del mondo”.

“La pressione? Ce n’è molta, e se fai errori perdi il mondiale. Sarà un weekend complicato. Non penso che il Mondiale si deciderà qui, ma a Valencia. Se diventerò campione sparirò per qualche settimana. La stagione è stata molto lunga, ma penso che avrò bisogno di rilassarmi e godermela un po'”, ha concluso.