MotoGP, ordini di scuderia per favorire Bagnaia? Dall’Igna chiaro: “assurdità”

Il Mondiale di MotoGP si prepara alle 3 ultime gare della stagione, quelle decisive. La sfida tra Martin e Bagnaia per il titolo iridato si accende in Malesia, dove domani si disputerà la gara Sprint e domenica quella lunga.

In attesa di scoprire cosa accadrà e chi vincerà, in tanti mettono in dubbio le parole degli uomini Ducati e in tanti pensano che il team sia pronto ad ordini di scuderia per far vincere Bagnaia.

Su questo argomento è intervenuto Dall’Igna, Direttore Generale di Ducati Corse: “ordini di scuderia pro Bagnaia? È una vera e propria assurdità. Queste voci non hanno assolutamente senso. Perché Martin è anche sotto contratto con la Ducati. Per questo vogliamo dargli il miglior materiale e supportarlo nel miglior modo possibile, come abbiamo fatto finora”, ha detto a speedweek.com

“Ovviamente siamo molto contenti dei successi del team factory, in fin dei conti vogliamo offrire qualcosa ai nostri sponsor. Ma deve vincere il migliore“, ha concluso.