La MotoGP si sposta a Losail: gli orari del GP del Qatar e dove vederlo in tv

Pecco Bagnaia a riconquistato qualche punticino prezioso nella gara di ieri a Sepang, confermandosi leader della classifica iridata di MotoGP. Ancora, però, non è detta l’ultima parola: mancano ancora due weekend di gara e il divario tra Bagnaia e Martin è di soli 14 punti.

Mancano solo due gare al termine della stagione 2023 di MotoGP e già nel weekend Bagnaia potrebbe confermarsi campione del mondo. Domenica, infatti, si corre il GP del Qatar: i piloti hanno poco tempo per riposarsi prima di sfrecciare sul circuito di Losail.

Il nuovo weekend di gara sarà trasmesso sui canali Sky. Qualifiche e Gara Sprint saranno visibili in chiaro, in diretta, su Tv8, mentre la gara della domenica sarà trasmessa in differita.

Gli orari del GP del Qatar

Venerdì 17 Novembre

12.00-12.35, Moto3, FP1

12.50-13.30, Moto2, FP1

13.45-14.30, MotoGP, FP1

16.15-16.50, Moto3, FP2

17.05-17.45, Moto2, FP2

18.00-19.00, MotoGP, FP (Qualificanti per il Q2)

Sabato 18 Novembre

11.30-12.00, Moto3, FP3

12.15-12.45, Moto2, FP3

13.00-13.30, MotoGP, FP2

13.40-14.55, MotoGP, Qualifiche – Q1

14.05-14.20, MotoGP, Qualifiche – Q2

15.50-16.05, Moto3, Qualifiche – Q1

16.15-16.30, Moto3, Qualifiche – Q2

16.45-17.00, Moto2, Qualifiche – Q1

17.10-17.25, Moto2, Qualifiche – Q2

18.00, Gara Sprint

Domenica 19 Novembre

13.40, MotoGP, Warm Up

15.00, Moto3, Gara

16.15, Moto2, Gara

18.00, MotoGP, Gara