Maverick Vinales ed il debutto di Marquez in Ducati: “divertito da quanto farà innervosire i compagni”

Marc Marquez ha impressionato proprio tutti ai test di Valencia col suo debutto su una Ducati. Lo spagnolo del team Gresini darà filo da torcere ai suoi avversari in pista nel 2024 e c’è chi già se la ride.

Maverick Vinales, infatti, dopo i test di Valencia, ha ammesso di essere divertito al pensiero che Maquez possa far innervosire tutti i ducatisti nella prossima stagione di MotoGP.

Le parole di Vinales

“Non sono sorpreso che sia andato così bene e sono divertito da quanto farà innervosire i suoi compagni di squadra”, queste le parole dello spagnolo dell’Aprilia secondo AS.

Non è mancato poi un commento sulla sua prestazione in pista nei test di Valencia: “abbiamo provato diverse configurazioni aerodinamiche e diversi forcelloni. L’obiettivo è avere una moto con cui frenare più tardi e, soprattutto, girare più stretti per rialzare attraverso il pick-up il più in fretta possibile la moto per avere una buona accelerazione in uscita di curva. Abbiamo lavorato anche sulle partenze con buoni risultati, sono molto soddisfatto e fiducioso in vista della prossima stagione”, ha affermato Vinales, il più veloce dei test, ai microfoni di MotoGP.com.