Lo stipendio in Gresini e i 9 titoli di Valentino Rossi, Marquez sincero: “adesso non ci penso”

La stagione 2023 di MotoGP sta per volgere al termine: mancano gli ultimi tre decisivi appuntamenti, che decreteranno chi tra Jorge Martin e Pecco Bagnaia sarà il campione del mondo.

Mentre tutti attendono di sapere cosa succederà nei prossimi round, c’è chi pensa già alla prossima stagione, come Marc Marquez. Lo spagnolo ha deciso di dire addio, o forse solo arrivederci, alla Honda, per iniziare una nuova avventura in Ducati dopo anni complicati.

Sereno e fiducioso, Marquez affronta le ultime gare dell’anno senza pressioni: “in questo momento, vista la condizione fisica, mi sento bene. Mentalmente non sono più lo stesso. Sono più maturo, ma in questo momento meno convinto in pista”.

Lo spagnolo ha parlato ai giornali iberici della sua decisione: “è stato difficile perché so che tutti hanno molta fiducia in me e credono molto nelle mie capacità. Ma per me è stato di grande aiuto che Alberto (Puig), per esempio, sia un ex pilota e possa capire la sensazione. Poi lo capisce anche il team. In questo momento quello che sento è che il progetto ha bisogno di tempo, per costruire la moto e tornare ai massimi livelli. E lo faranno. Sono Honda. Sono il più grandi marchio nel mondo e sono sicuro che lo faranno. Ma hanno bisogno di tempo e un atleta non ha molto tempo“.

Non poteva mancare un commento sull’ingaggio in Gresini: “gratis? No. Da sempre nella mia carriera la mia priorità è la prestazione in moto, non il denaro. I soldi sono sempre importanti. E se qualcuno dice che non lo è mente. Ma a volte bisogna credere in se stessi e seguire quello che provi. Nella mia carriera sempre la mia priorità principale, anche il mio stile di vita a casa e qui in circuito, è cercare di trovare il meglio per performare al meglio in pista. È vero che ho lo stipendio più alto della MotoGP, ma sono contento di quello che avrò l’anno prossimo“.

Infine Marquez ha parlato del record di Valentino Rossi di 9 titoli Mondiali: “non penso di eguagliare quel record adesso perché sono lontano dal mio livello. E non posso affrontare la prossima stagione dicendo: ‘Proverò a vincere il titolo’. Sono passati due anni da quando ho vinto una singola gara. Quindi con queste statistiche, non puoi dire da una stagione all’altra: “Ora vincerò il campionato”. Prima di tutto, devo costruire la fiducia, costruire la base e poi, da quella base, iniziare a diventare più veloce e provare a migliorare in futuro“.