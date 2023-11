MotoGP, la griglia di partenza del GP del Qatar: Bagnaia più veloce di Jorge Martin

SportFair

E’ di Luca Marini la pole position del GP del Qatar di MotoGP per il penultimo appuntamento del campionato. Al secondo posto un sorprendente Di Giannantonio, in prima fila anche Alex Marquez. Continua il duello tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin: l’italiano partirà in quarta posizione, quinto lo spagnolo.

Primo match point per il campione del mondo in carica, chiamato ad una prestazione perfetta per avvicinarsi al titolo. In sesta posizione Zarco, poi Marc Marquez, Vinales e Fernandez.

La griglia di partenza del GP del Qatar

1ª fila: 1. Marini, 2. Di Giannantonio, 3. A. Marquez

2ª fila: 4. Bagnaia, 5. Jorge Martin, 6. Zarco

3ª fila: 7. M.Marquez, 8. Vinales, 9. R. Fernandez

4ª fila: 10. A. Espargaro, 11. Binder, 12. A. Fernandez

5ª fila: 13. Bezzecchi, 14 Quartararo., 15. Bastianini

6ª fila: 16. Miller, 17. Oliveira, 18. Morbidelli

7ª fila: 19. P. Espargaro, 20. Mir, 21. Lecuona

8ª fila: 22. Nakagami