MotoGP, Jorge Martin furioso dopo il Qatar: “è uno scandalo”

SportFair

Polemiche dopo il gran premio di MotoGP in Qatar. La gara si è conclusa con il trionfo di Di Giannantonio, sul podio anche Pecco Bagnaia e Luca Marini. Il pilota italiano della Ducati si avvicina a grandi passi alla vittoria del Mondiale dopo il decimo posto di Jorge Martin. Proprio il pilota spagnolo si è infuriato dopo la gara.

“La gomma non andava. Non potevo fare molto. Sono stato l’unico a derapare in partenza. Ho provato a stare calmo nei primi giri, ma non avevo il ritmo per superare i piloti”, le parole ai microfoni di Sky. “È un peccato che il campionato si decida così. Non penso che si sia risolto in pista con un risultato. È stato qualcosa di molto strano. Per me è una vergogna, lo dico a prescindere da chi possa vincere”.

Sull’ultimo appuntamento: “non è lo stesso arrivarci a 21 punti di distacco. Mi dispiace molto dopo un anno di lotta. Mi merito il titolo come Francesco, ma purtroppo è andata così…”. Sulla differenza con Bagnaia: “Pecco ieri riusciva a girare a tre decimi dai primi. Io invece ero lontanissimo. Ci sono gomme che vanno e non vanno. Non dico che sia stato fatto di proposito, ma così non ha senso”.