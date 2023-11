MotoGP, Vinales in pole: la griglia di partenza del GP di Valencia

SportFair

Manca sempre meno alla Gara Sprint del GP di Valencia, che potrebbe decidere il campione del mondo 2023 di MotoGP. In attesa della gara corta di questo pomeriggio i piloti sono scesi in pista per le qualifiche della gara spagnola, che hanno decretato Maverick Vinales poleman.

Lo spagnolo dell’Aprilia si è lasciato alle spalle un ottimo Pecco Bagnaia, seguito da Zarco. Solo sesto Jorge Martin che sembra abbia avuto dei problemi con le gomme.

La griglia di partenza del GP di Valencia

1ª fila: 1. Vinales, 2. Bagnaia, 3. Zarco

2ª fila: 4. Miller, 5. Binder, 6. Martin

3ª fila: 7. Bezzecchi, 8. Marquez A., 9. Marquez M

4ª fila: 10. Fernandez R., 11. Di Giannantonio, 12. Espargaro A.

5ª fila. 13. Fernandez A., 14. Bastianini, 15. Quartararo

6ª fila: 16. Nakagami, 17. Marini, 18. Espargaro P.

7ª fila: 19. Morbidelli, 20. Rins, 21. Savadori