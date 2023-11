MotoGP, domenica il GP della Malesia: gli orari e dove vederlo in tv

SportFair

Dopo una settimana di pausa i piloti della MotoGP sono pronti ad un nuovo importantissimo round della stagione, il terz’ultimo. La sfida tra Bagnaia e Martin si accende e si deciderà proprio negli atti finali di questa appassionante stagione.

I campioni delle due ruote si sfideranno sul circuito di Sepang, dove domenica andrà in scena il GP della Malesia.

Il weekend di gara sarà visibile sui canali Sky, con qualifiche e gara sprint in chiaro su TV8. La gara della domenica sarà visibile in chiaro invece in differita, alle 14.15.

Gli orari del GP della Malesia

Venerdì 10 novembre

02:40-02:35 FP1 Moto3

02:50-03:30 FP1 Moto2

03:45-04:30 FP1 MotoGP

06:15-06:50 FP2 Moto3

07:05-07:45 FP2 Moto2

08:00-09:00 FP MotoGP

Sabato 11 novembre

01:40-02:10 FP3 Moto3

02:25-02:55 FP3 Moto2

03:10-03:40 FP2 MotoGP

03:50-04:05 Q1 MotoGP

04:15-04:30 Q2 MotoGP

05:50-05:05 Q1 Moto3

06:15-06:30 Q2 Moto3

06:45-07:00 Q1 Moto2

07:10-07:25 Q2 Moto2

08:00 MotoGP, Sprint

Domenica 12 novembre

03:40 Warm up MotoGp

05:00 Gara Moto3

06:15 Gara Moto2, Gara

08:00 Gara MotoGP, Gara