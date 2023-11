MotoGP: la furia di Bastianini con Lecuona e il gesto di Marquez a Bagnaia | VIDEO

SportFair

Le qualifiche di MotoGP hanno fornito importanti indicazioni in vista della sprint e della gara in Qatar per il penultimo appuntamento del campionato. La pole position è stata conquistata da uno strepitoso Luca Marini, il campione del mondo Bagnaia partirà dalla quarta posizione, dalla quinta lo spagnolo Jorge Martin.

L’appuntamento ha scatenato anche motivi di discussione. In particolar modo si è registrata la furia di Enea Bastianini nei confronti di Iker Lecuona. Lo spagnolo ha condizionato e rallentato un giro veloce dell’italiano nelle Q1 delle qualifiche. Bastianini non è poi riuscito a qualificarsi per la Q2.

Un altro episodio non è passato inosservato. Marc Marquez ha cercato la scia di Pecco Bagnaia per ottenere il tempo. Il comportamento dello spagnolo avrebbe innervosito non poco il pilota italiano della Ducati. Il gesto nei confronti di Pecco è stato considerato antisportivo, nei confronti di un pilota in lotta per la vittoria del Mondiale. Il riferimento al passato con Jorge Lorenzo e Valentino Rossi è stato inevitabile.

The Beast is furious! 😮@Bestia23 was up on the lap record before he hit traffic! 🚨#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/3mtbW4cxsM — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 18, 2023