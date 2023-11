MotoGP, spavento in Malesia: a fuoco l’Aprilia di Espargaro | VIDEO

Sono andate in scena questa mattina le prime due sessioni di prove libere del GP della Malesia. Alex Marquez ha sorpreso tutti piazzandosi in testa alla classifica dei tempi, davanti a Jorge Martin, mentre Pecco Bagnaia è 8°.

Giornata difficile per Aleix Espargaro, che nelle FP1 ha vissuto un grosso spavento. Lo spagnolo dell’Aprilia, solo 20° a fine giornata, è caduto durante le prime prove libere e la sua moto è andata a fuoco.

Dopo la scivolata, Espargaro ha iniziato a correre per riprendere la sua moto, ma appena si è avvicinato è spuntato del fuoco che lo ha fatto immediatamente allontanare.

Too hot to handle! 🔥

After a last-corner mistake, @AleixEspargaro went to pick up his RS-GP and the Aprilia burst into flames! 🤯#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/AoIVJwZkbv

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 10, 2023