MotoGP, Bezzecchi si prende le FP2: Bagnaia nella top-3

E’ iniziata una nuova giornata di lavoro in pista a Valencia, dove oggi pomeriggio si potrebbe decidere il Mondiale, con Bagnaia che ha una chance si confermarsi campione nella Sprint.

In attesa della gara corta di questo pomeriggio i campioni delle due ruote sono scesi in pista per le FP2 spagnole, al termine delle quali è Bezzecchi il più veloce.

Il pilota del Mooney VR46 Team si lascia alle spalle Alex Marquez e Pecco Bagnaia, che passerà adesso dal Q1. Quarto tempo per Marc Marquez che sta dimostrando di poter far bene in questo ultimo weekend di gara con Honda, seguito da Quartararo e Jorge Martin.