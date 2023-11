MotoGP, follia di Aleix Espargaro: schiaffo sul casco di Morbidelli | VIDEO

Momenti di follia durante le libere 2 del GP del Qatar per il penultimo appuntamento del campionato di MotoGP. Si è verificato un brutto gesto di Aleix Espargaro nei confronti di Franco Morbidelli: lo spagnolo ha rifilato uno schiaffo sul casco del collega italiano.

Il motivo? Morbidelli si è infilato all’interno di Espargaro alla curva 5 e poi lo spagnolo ha cercato di rispondergli alla curva successiva, ma a quel punto è andato in scena un contatto e entrambi sono finiti larghi. Poi il momento di nervosismo e lo schiaffo di Espargaro.

Al pilota Aprilia sono state comminate una multa da 10.000 euro e una penalità da 6 posizioni da scontare sulla griglia della gara di domenica. Nella sprint race partirà regolarmente dalla decima posizione ottenuta nelle qualifiche.

Tempers flared between @AleixEspargaro and @FrankyMorbido12 in FP2 earlier on! 😱

The Spaniard has been fined and handed a 6-place grid penalty for Sunday’s race ⚠️#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/0wOq1emo6x

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 18, 2023