MotoGP, Di Giannantonio da Valentino Rossi? L’indiscrezione Mooney VR46

La stagione 2023 della MotoGP sta per finire, si attende solo l’ultima gara, quella di Valencia, nella quale verrà assegnato il titolo al termine della lotta fra Pecco Bagnaia e Jorge Martin. Nell’ultima gara, Pecco ha messo una seria ipoteca sul titolo, ma i riflettori se li è presi uno straordinario Fabio Di Giannantonio, vincitore della gara lunga dopo un ottimo secondo posto nella Sprint del giorno precedente.

Momento di forma smagliante per il pilota italiano che la prossima stagione rischia di vedere i colleghi da… spettatore. Attualmente ‘Diggia’ è senza contratto per il 2024 e, visti gli ultimi risultati, sembra una follia.

Di Giannantonio in Mooney VR46: l’indiscrezione

A dirla tutta, una moto libera ci sarebbe. Si tratta della Honda del team Repsol che dovrebbe finire fra le mani di Luca Marini che, a sua volta, lascerebbe libera la sella di una moto del team Mooney VR46.

La scuderia di Valentino Rossi ha individuato in Fermin Aldeguer (reduce dalla terza vittoria consecutiva in Moto2) il giovane pilota da far crescere in ottica futura, ma la trattativa avrebbe subito un rallentamento. Ecco, quindi, che le quotazioni di Fabio Di Giannantonio hanno preso il volo, così come il suo finale di stagione. Il quarto posto in Indonesia, il terzo a Phillip Island e i due ottimi risultati in Qatar basteranno per ottenere la riconferma in classe regina?