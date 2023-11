Marquez su una Ducati, orgoglio Dall’Igna: “riconoscimento importante, ma impensabile un posto nel team ufficiale”

SportFair

E’ tutto pronto a Valencia per l’ultimo round della stagione 2023 di MotoGP. Jorge Martin e Pecco Bagnaia si sfidano per il titolo Mondiale, col pilota italiano che potrebbe confermarsi campione già nella sprint di domenica.

In attesa di sapere chi indosserà la corona di campione, c’è chi pensa già al prossimo anno. Stiamo parlando di Gigi Dall’Igna, che dà uno sguardo al futuro con l’arrivo di Marquez in Gresini, in sella ad una Ducati.

Il direttore generale del team di Borgo Panigale si è detto felice per l’ingaggio dello spagnolo: “quando un otto volte campione del mondo vuole salire sulla tua moto non puoi non essere felice, perché sicuramente forse è anche meglio che vincere la Coppa del Mondo. Che Márquez voglia salire sulla Ducati mi fa un piacere estremo. Sono veramente felice. In questo momento abbiamo così tanti piloti e tutto è così ben organizzato che non è pensabile di dare un posto nel team ufficiale a Marquez“, ha affermato ad AS.

“Conosciamo la complessità di gestire la figura di Marc, a livello piloti siamo in una situazione davvero ottima perché tutti stanno facendo molto bene. Vedremo cosa succede. Sono immensamente contento dei piloti che abbiamo in Ducati in questo momento. Il fatto che Marc voglia guidare una Ducati è un riconoscimento importante“, ha aggiunto Dall’Igna.

“Sappiamo che qualche rischio c’è e che dovremo essere bravi a gestire bene le difficoltà che si presenteranno. Non è mai facile, perché quando hai già due piloti con la stessa moto che gareggiano per il Mondiale, non è facile, perché la situazione è un po’ esplosiva, ma per il prossimo anno bisognerà stare attenti a gestire i rapporti tra diversi piloti bene“, ha affermato ancora.