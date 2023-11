MotoGP, cosa è successo a Bagnaia nella Sprint in Malesia? Le parole di Pecco

SportFair

E’ andata in scena questa mattina, sul circuito di Sepang, la gara Sprint del GP della Malesia. A vincere è stato un fantastico Alex Marquez, seguito da Jorge Martin e Pecco Bagnaia.

Una gara non troppo soddisfacente per il campione del mondo, che partito dalla pole ha guidato la corsa fino a circa 5 giri dal termine, quando è stato superato dai suoi avversari, scivolando al 3° posto.

Cosa è successo a Bagnaia

Un calo improvviso quello di Bagnaia, che non ha voluto parlare col team subito dopo la corsa per via di un microfono Dorna su di lui. Il torinese ha rimandato a dopo la premiazione il colloquio con i suoi uomini per parlare di quanto accaduto in pista.

“È difficile da dire cosa è successo, sta di fatto che ho faticato molto con l’anteriore. Non riuscivo più a fermarmi e nelle curve a sinistra avevo molte vibrazioni sul davanti, quindi era strano ed è successo di colpo. Già dall’inizio facevo un po’ fatica a fermarmi, ma andava meglio. Negli ultimi giri ero però in netta in difficoltà, ho girato pianissimo e non riuscivo proprio a trovare performance. È stato un peccato perché eravamo partiti bene, stavamo facendo tutte le cose giuste. Alex Marquez era veloce, ma secondo me avevamo tutto il potenziale per lottare con lui, ma purtroppo ho iniziato a perdere tanto. Non mi capacito molto di cosa sia successo, ma fortunatamente è la Sprint, quindi avremo modo e tempo di vedere tutti i dati per capire cosa non abbia funzionato, ma sono comunque contento”, ha affermato ai microfoni Sky.

“Già in partenza il feeling non era il massimo, poi è andato a peggiorare sempre più, e quando mancavano 4-5 giri è stata proprio difficile. Ho cercato di spingere molto in frenata e chiudere le linee, ma era tosta. Senza questa mancanza di feeling potevamo pensare di attaccare Marquez, anche perché è tutto il weekend che giriamo costantemente sotto il 59.5 mi ha lasciato perplesso questo feeling, mi aspettavo che saremmo riusciti a essere costanti e non ho mai avuto cali grossi sulle gomme”, ha aggiunto.

“Partire in pole è sempre importante e domani saremo ancora lì. Ho visto questo pezzo che mi è arrivato addosso. Non so da dove arrivasse e non so se fosse plastica o la vernice del cordolo, ma di sicuro non è stato d’aiuto perché è andato a tappare un’ala, ma fortunatamente avremo tempo per analizzare tutto. Il mio feeling è stato peggiore rispetto a tutto il resto del weekend, che è strano, soprattutto rispetto a stamattina che ho fatto un miliardo di giri sulla gomma davanti e tutto funzionava perfettamente, mentre oggi pomeriggio ero più in difficoltà”.