Neanche il tempo di concludere la stagione 2023 che in MotoGP inizia subito il lavoro per l’annata 2024. Giornata di test a Valencia, sul circuito che è stato il teatro dell’ultima gara stagionale che, domenica scorsa, ha incoronato Pecco Bagnaia bi-campione del Mondo.

Tante le novità in pista. La prima riguarda Marc Marquez nelle nuove vesti di pilota Ducati del Team Gresini: lo spagnolo è andato subito forte (4° tempo di giornata) e c’è già chi punta una fiche su di lui in ottica Mondiale 2024. Esordio in una nuova scuderia anche per 3 italiani: Morbidelli con Pramac, Marini con HRC e Di Giannantonio con Money VR46.

Buone sensazioni per Pecco Bagnaia, nonostante sia solo il primo approccio con la nuova Ducati. Due cadute, fortunatamente senza conseguenze, per Jorge Martin. Il miglior tempo di giornata è stato quello di Maverick Vinales che ha girato in 1:29.253.