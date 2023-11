La “Bestia” è tornata! Vittoria pazzesca in Malesia: Bagnaia sul podio

SportFair

Un weekend da urlo a Sepang. Il GP della Malesia di MotoGP ha regalato spettacolo e sorprese. Se Alex Marquez ha goduto ieri tra i due litiganti Bagnaia e Martin, aggiudicandosi la sua seconda Sprint della stagione, oggi a festeggiare è un eccezionale Enea Bastianini.

Partito dalla terza casella in griglia, il “Bestia” si è portato subito in testa alla corsa, lasciandosi alle spalle Alex Marquez e Pecco Bagnaia.

La gara di oggi in Malesia si è conclusa così come è iniziata, con Jorge Martin quarto, alle spalle del campione del mondo in carica.

Una gioia immensa per Ducati e per Bastianini, alla prima vittoria stagionale, che ha dato un’importante risposta in pista dopo una stagione difficile, dimostrando di meritarsi il posto nel team ufficiale a seguito dei tanti rumors secondo cui la squadra di Borgo Panigale starebbe pensando di sostituirlo con Jorge Martin.

Bellissima la bagarre di oggi in pista tra i due piloti che si contendono il titolo iridato. Bagnaia e Martin sono stati protagonisti di sorpassi e contro-sorpassi, col torinese che alla fine ha avuto la meglio sul suo rivale.

Quinto posto per Fabio Quartararo, seguito da Bezzecchi e Morbidelli. Decimo invece Luca Marini.

Le parole dei top-3

Bastianini: “adesso mi sento malissimo perchè sono stanchissimo, non sono ancora al 100% a livello fisico, ma a livello mentale sono al 100%. So che solo io e qualcun altro, i miei amici, la mia ragazza, sanno cosa ho dovuto fare per arrivare qui, è fantastico”.

A. Marquez: “ci ho provato, ho provato a dare tutto quello che avevo e fisicamente son totalmente al limite, a momenti non riesco nemmeno a parlare. Sono molto contento, devo ringraziare il team che mi ha dato una moto perfetta. Sono molto contento, dobbiamo continuare a lavorare così per il futuro”.

Bagnaia: “ho cercato di chiudere il divario su Alex e Bastianini, ma stavo faticando tanto, soprattutto in frenata, ma sono contento, siamo riusciti a staccare un poco di più Martin in campionato e oggi era molto semplice commettere errori. Sono molto contento”.