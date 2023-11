MotoGP – Bagnaia parte bene, poi perde terreno: la partenza della Sprint di Valencia | VIDEO

SportFair

E’ iniziata la gara Sprint del GP di Valencia di MotoGP. Bagnaia e Martin si sfidano sul circuito spagnolo per il titolo Mondiale. Partito dalla seconda casella in griglia, il ducatista è partito bene, portandosi in testa alla corsa, davanti al poleman Maverick Vinales, ma poco dopo ha perso terreno.

A 12 giri dal termine, infatti, Bagnaia è scivolato in quinta posizione, mentre Jorge Martin ha guadagnato posizioni, portandosi davanti al suo diretto rivale.

LIGHTS OUT for the #ValenciaGP sprint race 13 laps to GO#MichelinMotoGP pic.twitter.com/X03zMj0Dw3 — Michelin Motorsport (@Michelin_Sport) November 25, 2023