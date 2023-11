MotoGP, Bagnaia sincero a Sepang: “Martin nel team ufficiale? Non sarebbe giusto per Enea”

SportFair

E’ tutto pronto a Sepang per il terz’ultimo round della stagione 2023 di MotoGP. I piloti hanno raccontato oggi le sensazioni con le quali arrivano in Malesia, dove l’attenzione sarà tutta su Bagnaia e Martin, che si sfidano per il titolo Mondiale.

In conferenza stampa Bagnaia ha parlato della pista, del vantaggio su Martin e della possibilità di avere lo spagnolo come suo compagno di squadra nel team ufficiale dal prossimo anno al posto di Bastianini.

Il GP della Malesia

“La vittoria del 2022? Sepang è una delle mie piste preferite, adoro venire qui. Ci vorrà un po’ di fortuna per le previsioni meteo, ma penso che potremo essere competitivi in tutte le condizioni. La pista è stata riasfaltata e andrà alla grande.

Il giro secco? Su questa pista sarà diverso, la gomma da gara dovrà essere la media, che qui è la soft. Nei test invernali qui tutto è andato alla perfezione, sarà una bella battaglia. Spero di partire più avanti per evitare troppe battaglie”.

La pressione

“Il +13 e la pressione? Credo che sia un piacere avere questo tipo di pressione. Senza pressione significherebbe che non ci interessa molto, è un grande carburante, dobbiamo sentire la fame e la voglia di essere di nuovo campioni. L’esperienza del 2022? Lo scorso anno qui ho avuto tanta pressione, ma ho vinto la gara. Ogni pilota ha sensazioni diverse in merito alla pressione. Non so Jorge, ma credo che l’esperienza possa aiutarmi in qualche situazione, ma è completamente diverso rispetto all’anno scorso. L’ammonizione di Martin sulla pressione gomme? Se sei sotto il limite per tutta la gara hai un gran vantaggio sulla frenata, ma se stai dietro no. In Qatar potrebbe essere meglio cercare di usare questo vantaggio, dato che fa freddo e l’umidità è alta. In qualche situazione potrebbe aiutarci”.

Martin nel team Ducati ufficiale

“Martin nel team ufficiale nel 2024? Domanda difficile. Non ho voce in capitolo su queste cose, ma non penso che sarebbe giusto verso Enea per la stagione che ha avuto. Ma non sono la persona giusta per rispondere”.