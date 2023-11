MotoGP, Bagnaia campione se… Tutte le combinazioni per il titolo-bis a Valencia

SportFair

Pecco Bagnaia si è avvicinato tantissimo alla vittoria del titolo Mondiale di MotoGP dopo il secondo posto in Qatar. La gara si è conclusa con il trionfo di Di Giannantonio, sul podio altri due italiani: Bagnaia e Luca Marini. Il campione del mondo in carica ha sfruttato le grandi difficoltà di Jorge Martin. Il pilota italiano della Ducati è vicinissimo al titolo-bis a Valencia.

MotoGP, Bagnaia campione se… Le combinazioni a Valencia

La differenza tra Bagnaia e Jorge Martin, ad una gara dalla fine, è di 21 punti. Con la sprint di sabato e la gara di domenica a Valencia, i punti massimi a disposizione sono 37. Per conquistare il Mondiale sabato, Pecco Bagnaia deve sommare 25 punti di vantaggio su Martin dopo la sprint. L’italiano, dunque, dovrà conquistare quattro punti in più del rivale per festeggiare già sabato. A parità di punti Pecco sarebbe campione per il maggior numero di vittorie.

Bagnaia sarebbe campione dopo la sprint se…

vince e Martin non fa meglio di terzo

chiude secondo e Martin non fa meglio di quinto

chiude terzo e Martin non fa meglio di settimo

chiude quarto e Martin non fa meglio di ottavo

chiude quinto e Martin non fa meglio di nono

chiude sesto e Martin non fa meglio di decimo