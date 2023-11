MotoGP, Bagnaia può diventare campione in Qatar: le combinazioni

SportFair

La stagione 2023 di MotoGP sta per volgere al termine, ma la sfida per il titolo iridato è ancora aperta. Bagnaia comanda la classifica piloti con 14 punti di vantaggio sul suo diretto rivale, Jorge Martin, e le ultime due gare saranno decisive.

Il weekend di gara del Qatar potrebbe già incoronare il campione del mondo 2023. Pecco Bagnaia, infatti, può festeggiare già a Losail. Bagnaia ha 14 punti di vantaggio su Martin e negli ultimi due GP ce ne sono 74 in gioco: se il torinese della Ducati riuscirà a conquistarne dai 23 in su nei confronti dello spagnolo, tra Sprint e Gara, potrà confermarsi campione del mondo.

Solo con un +37 su Martin, Bagnaia potrà far festa grande a Losail. Se Martin poi dovesse recuperare questi 37 punti a Valencia, portando il Mondiale in parità, sarà comunque il pilota italiano a vincere per maggior numero di GP vinti nella stagione.