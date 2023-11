Alex Marquez, vittoria spettacolare nella Sprint in Malesia: Bagnaia sul podio

SportFair

Una gara Sprint spettacolare questa mattina al GP della Malesia. Pecco Bagnaia è partito dalla pole position nella gara corta di questa mattina, rimanendo in testa per circa metà della gara.

A 5 giri dal termine, infatti, il campione del mondo in carica è stato superato da un eccezionale Alex Marquez e dal suo diretto rivale Jorge Martin, che al via aveva invece perso qualche posizione.

Nei giri finali Bagnaia, in sofferenza, ha dovuto fare i conti con Bastianini per il terzo posto.

Alex Marquez si prende una fantastica vittoria, lasciandosi alle spalle Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Bastianini è riuscito a tagliare il traguardo quarto, seguito da Brad Binder.

Le parole dei top-3

Alex Marquez: “oggi ero in missione e la missione era vincere questa gara Sprint, so che domani potrebbe essere un’altra opportunità perchè sul passo gara siamo sembrati molto forti. Ho fatto tutto alla perfezione, con le tempistiche giuste, sono molto contento. Abbiamo sofferto nelle ultime gare, ma la gente dimentica che abbiamo avuto l’infortunio e stiamo tornando. Vogliamo mantenere questo livello fino a Valencia”.

Jorge Martin: “è stata una gara fantastica, il pass è stato eccezionale, credo che siamo stati per tutta la gara al limite. Ho fatto una brutta partenza, poi ho cercato di recuperare . Ho gestito i primi due giri poi ho cercato di recuperare il passo, non sono riuscito a vincere, ma ho chiuso davanti al mio rivale. Vediamo domani.

Pecco Bagnaia: “abbiamo fatto il massimo ed il massimo non è stato sufficiente oggi per vincere. Questa gara ci aiuta a capire qualcosa per domani, il mio feeling non era ottimo oggi“.