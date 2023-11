MotoGP, Alex Marquez sfreccia a Sepang: Martin e Bagnaia in Q2

SportFair

E’ terminata la prima giornata di lavoro in pista a Sepang. I piloti della MotoGP sono scesi in pista per le prime due sessioni di prove libere del GP della Malesia.

Al termine delle PL del pomeriggio, che decretano i 10 ad accedere direttamente in Q2 è Alex Marquez a sorridere. Il pilota del team Gresini è il più veloce a Sepang, seguito da Jorge Martin e Jack Miller. Quarto invece Brad Binder, che si lascia alle spalle Vinales e Luca Marini.

Settimo Quartararo, seguito da Bagnaia e Bezzecchi, che riescono dunque ad accedere alla Q2 del GP della Malesia senza dover passare dal Q1. Chiude la top-10 Zarco.