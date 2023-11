Mondiali di pattinaggio Freestyle:la 14enne Viola Luciani vola in Cina

SportFair

Non ha fatto in tempo a spegnere 14 candeline per il suo compleanno, che subito Viola Luciani è volata in Cina. Destinazione, Shanghai dove oggi inizia la 15esima edizione del Mondiale, la rassegna più importante per il pattinaggio inline freestyle. Con lei tutto il resto della squadra azzurra selezionata dal ct Andrea Ronco e in testa la volontà ferrea di difendere il titolo mondiale vinto lo scorso anno a Buenos Aires.

Appena arrivata la giovane campionessa del frestyle inline ha iniziato la preparazione in vista delle gare del weekend: Viola con le sue inconfondibili treccine gareggerà sabato 11 novembre alle 3 di notte (ora italiana) per la categoria Classic e domenica 12 novembre dalle 2:30 alle 4:30 di notte (ora italiana) per la categoria Battle. Sarà possibile seguire in diretta la competizione al seguente link: www.worldskate.tv.

Viola è stata accompagnata dalla sua allenatrice Elisa Bacchiocchi, dai compagni di squadra e da alcuni dirigenti della Conero Roller, la società sportiva con cui l’atleta pattina da sempre. Punta a chiudere al meglio un anno strepitoso coronato con l’oro europeo vinto in Spagna con la gara più attesa dell’anno.