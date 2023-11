Milano-Cortina, il Cio boccia il progetto della pista di bob a Cesana

SportFair

Il Comitato Olimpico Internazionale ha bocciato il progetto di ristrutturazione della pista da bob di Cesana, in Piemonte, in vista dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. La conferma è arrivata attraverso un comunicato ufficiale.

Nel dettaglio il Cio ha ricordato che la pista, “abbandonata a soli sei anni” dai Giochi 2006, non rientra nei canoni richiesti. “Negli ultimi anni il Cio è stato molto chiaro sul fatto che non si dovrebbe costruire alcuna sede permanente senza un piano di legacy chiaro e fattibile”. Inoltre ha ribadito che in una fase così avanzata “devono essere prese in considerazione solo le piste esistenti e già operative”.

Dopo l’annuncio di Giovanni Malagò sull’impossibilità di far disputare gli eventi di bob, slittino e skeleton a Cortina e sulla necessità di individuare una sede all’estero, gli esponenti avevano suggerito come soluzione proprio la pista di Cesana. Il Cio ha però “già chiarito che ritiene che l’attuale numero di sliding centers sia sufficiente per l’attuale numero di atleti e competizioni”. Torna così di moda la soluzione di St.Moritz per le gare di bob di Milano-Cortina.