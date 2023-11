Dagli ex a Matteo Berrettini, Melissa Satta si racconta: “altri figli? Sì, ma senza pressione”

“Cosa è successo con Rivetti? Io ci credevo molto. Però sa cosa ho capito? Che non tutti vogliono stare con Melissa Satta. E se alla fine ci accompagniamo tra personaggi pubblici è perché per chi vive una vita normale non è semplice accettare i paparazzi sempre sotto casa, l’invasione della privacy. Chi ha mollato il colpo tra i due? Più lui. Io sono tenace, se credo in qualcosa ci provo fino all’ultimo. Perché non ne parlo con sofferenza? Le sofferenze sono altre. Un divorzio dopo dieci anni di matrimonio, gestire mio figlio in quella fase delicata. Può succedere che una relazione non funzioni, e forse quella con Mattia era una storia di transizione. Separazione da Boateng non facile? È normale che quando due persone si lasciano, soprattutto all’inizio, ci siano delle incomprensioni, l’amaro in bocca, la delusione. Ma passati un po’ di mesi, basta. Non sono una che porta rancore. Magari mi accendo, ma poi mi spengo in trenta secondi. Mio figlio Maddox è bravissimo a calcio. Vive per il calcio, va a dormire con il pallone. Se sono super corteggiata dai papà della sua squadra? Ma no, sono tutti sposati. Gli uomini impegnati che fanno i piacioni mi fanno vomitare”, ha aggiunto.

