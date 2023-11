Medvedev liquida Zverev in due set: è il primo semifinalista delle ATP Finals

SportFair

Daniil Medvedev è il primo semifinalista delle ATP Finals. Il tennista russo si è assicurato il pass per la fase successiva della competizione in corso a Torino battendo in due set Zverev.

La sfida è terminata dopo un’ora e 45 minuti di gioco, col punteggio di 7-6, 6-4. Con questa vittoria il russo si assicura il primo posto nella classifica del Gruppo Rosso, accedendo matematicamente alle semifinali delle Finals.

Zverev dovrà faticare ancora quindi per sperare di accedere alla fase successiva della competizione: il tedesco sfiderà il già eliminato Rublev e dovrà vincere, sperando che Medvedev batta anche Alcaraz, solo così potrà proseguire il suo percorso a Torino.