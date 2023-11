Marquez in Gresini, Ducati ammette: “non lo volevamo! Sarà un grande problema”

SportFair

La stagione 2023 di MotoGP è terminata domenica col GP di Valencia e la vittoria di Pecco Bagnaia, al suo secondo titolo iridato consecutivo in top-class.

Oggi, al Ricardo Tormo, inizia ufficialmente la stagione 2024, con i primissimi test dell’anno. In pista gli occhi saranno puntatissimi su Marc Marquez, al suo debutto su una Ducati, quella del Team Gresini.

Proprio sull’ingaggio dello spagnolo, 8 volte campione del mondo, sono tornati a parlare gli uomini del team ufficiale Ducati. Prima dei test di Valencia Gigi Dall’Igna ha detto la sua a riguardo, confermando le parole e i pensieri delle ultime settimane.

Le parole di Dall’Igna

​”La posizione di Ducati è che sicuramente non voleva Marquez. Ora sono curioso di sentire i commenti di uno dei piloti più importanti della storia, è un onore che abbia voluto correre con noi. La gestione di un pilota così ingombrante è sicuramente un tema importante. Dovremo essere bravi noi a gestire le relazioni tra i vari piloti e le squadre, l’armonia è uno dei punti forti della Ducati di oggi. La lite tra lui e Bezzecchi? È un episodio di gara, poi passa. Se la Ducati sarà adatta a Marc? Con la nostra moto hanno vinto quasi tutti i piloti, immagino che sarà adatta anche a lui e, in caso, sapremo adattarla anche a lui. Che abbia voluto un solo anno di contratto è ragionevole, spesso per i piloti satelliti si sceglie questa soluzione. Il suo contributo alla Ducati? Io ascolto tutti i piloti allo stesso modo, sarebbe sbagliato seguirne uno solo. Sono convinto che se uno ha un problema, risolverlo aiuta anche il pilota del team ufficiale“, ha affermato il direttore generale Ducati. “Per Pecco avere Marc in Ducati non cambierà granché. Il suo obiettivo sarà quello di vincere per la terza volta il Mondiale, impresa che è riuscita a pochissimi. Oggi, Bagnaia sta diventando uno dei piloti più importanti” ha aggiunto.

Le parole di Tardozzi

Non è tardato ad arrivare anche il commento di Davide Tardozzi: Marquez sarà un problema, e grande, lo vedrete sin da questi test. A differenza della Pramac, che è come una mezza Ducati ufficiale, in Gresini si sentono liberi tant’è che quando hanno avuto l’occasione hanno preso Marc. E si sentirà libero anche lui. Saranno i primi avversari. Siamo abituati a gestire queste cose, si alzerà solo l’asticella”, queste le sue parole a TuttoSport.