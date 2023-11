Marie-Louise Eta nella storia: è il primo vice-allenatore donna in Bundesliga

SportFair

Evento storico nel campionato di calcio tedesco! Non era mai successo prima: una donna sarà vice-allenatore dell’Union Berlino. Urs Fischer è stato esonerato e non sarà più allenatore della squadra della capitale tedesca, come ufficializzato dal club in un comunicato.

Il suo posto verrà preso dall’allenatore dellU19 Marco Grote e Maria Louise Eta, vice allenatore nominati ad interim. La 32enne ex giocatrice del Werder Brema e della nazionale tedesca diventa la prima donna a guidare una squadra maschile di alto livello. In precedenza aveva lavorato come vice allenatore con la squadra tedesca Under 17. “Non è stata una decisione perché è una donna, ma perché è una professionista del calcio che lavora nella squadra“, ha detto il presidente del club Dirk Zingler. “Marie-Louise Eta è una professionista del calcio altamente qualificata“.

Salvo sorprese la nuova carica di Grote e Eta sarà provvisoria, in attesa di un nuovo staff tecnico. La decisione arriva dopo un lungo periodo negativo della squadra, con un totale di 14 partite consecutive senza vittorie. Il presidente del club Dirk Zingler e Fischer hanno preso la decisione insieme lunedì pomeriggio durante un incontro personale.

“Recentemente ho chiarito che Urs Fischer è un allenatore eccezionale e ne rimango assolutamente convinto. Adesso siamo giunti insieme alla conclusione che è giunto il momento di prendere un’altra strada”, sono state le parole di Zingler al riguardo. “È un momento molto triste per me personalmente e , ovviamente, per l’intera famiglia dell’Unione . È un peccato non essere riusciti a interrompere la serie negativa delle ultime settimane”, ha aggiunto.