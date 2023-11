MotoGP, Marquez non ha dubbi: “Bagnaia o Martin? Ecco chi vince”

SportFair

Lotta serrata al vertice della classifica piloti di MotoGP. Nelle ultime gare rimaste si deciderà il testa a testa tra Pecco Bagnaia, campione in carica, e Jorge Martin, lo sfidante che punta a strappare la leadership del piemontese. La domanda è una sola: chi la spunterà alla fine? Grande incertezza viste le ultime prestazioni, ma qualcuno sembra avere le idee chiare.

Marc Marquez scommette su…

Intervistato dal quotidiano spagnolo ‘As’, Marc Marquez ha espresso il suo parere sul duello in vetta prendendo una posizione netta: “continuo a scommettere su Martín, l’ho già detto. È il più veloce e in Thailandia ha vinto pur non essendolo. Non è stato il più veloce in Thailandia e ha comunque conquistato la pole position e vinto entrambe le gare, quindi scommetto ancora su di lui. Con la gomma morbida forse Martín era il più veloce, ma con la gomma dura Bagnaia lo era di parecchio“.