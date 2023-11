“Non sarà come le altre”: Marquez e il significato speciale della gara di Valencia

SportFair

Ultima gara della stagione 2023 di MotoGP, a Valencia calerà il sipario e verrà assegnato il titolo. Chi di titoli ne ha vinti tanti, ma è da tempo fuori dalle posizioni che contano, è Marc Marquez che a Valencia vivrà ugualmente una giornata davvero particolare. Dopo 11 anni, 169 GP disputati, 59 vittorie, 64 pole, 101 podi e sei allori iridati, Marc Marquez correrà l’ultima gara con Honda.

L’ultima volta di Marquez in Honda: “non sarà come le altre”

Dopo l’incidente di Jerez 2020 la carriera di Marquez ha preso una piega complicata e con essa anche il rapporto con Honda è andato, via via, deteriorandosi fino alla rottura delle scorse settimane. Honda non è più competitiva come le dirette concorrenti, Marquez vuole dimostrare a tutti di essere ancora un vincente e per farlo ha deciso di accettare la sfida del Team Gresini. Ma a Valencia ci sarà spazio per un addio carico di emozioni.

“Siamo finalmente arrivati alla fine dell’anno. È stata una stagione piena di alti e bassi, emozioni e decisioni difficili da prendere. Ora arriviamo a Valencia con l’obiettivo di concludere la stagione nel miglior modo possibile. E’ una pista che mi piace e su cui ho dei bei ricordi. – ha dichiarato Marquez – Naturalmente non si tratta di un finale di stagione qualsiasi, ma di un appuntamento molto emozionante, perché si chiude un capitolo incredibile della mia carriera sportiva e della mia vita. Insieme al Repsol Honda Team abbiamo costruito una storia incredibile negli ultimi 11 anni, i momenti belli e quelli brutti mi hanno aiutato a diventare quello che sono e questo fine settimana servirà a celebrare quello che abbiamo fatto e a goderci il tempo trascorso insieme fino agli ultimi istanti. Vogliamo fare in modo che ogni giro sia importante“.