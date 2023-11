Lite Panucci-Spalletti, interviene Bruno Conti e rischia… di morire: il retroscena

SportFair

Francesco Totti ha rilasciato un’interessante intervista a “Il Corriere della Sera” nella quale ha toccato diversi argomenti interessanti, come la possibilità di far ritorno nella Roma in futuro. Possibile presa in considerazione dall’ex capitano che avrà per sempre i colori giallorossi tatuati sul cuore.

A Roma, Totti ne ha viste di ogni e chissà quanti aneddoti avrebbe da raccontare. Uno, davvero particolare, lo ha rivelato a proposito di una lite tra Christian Panucci e Luciano Spalletti, due personalità forti, con Bruno Conti che, tentando di dividerli, rischiò grosso.

Il raacconto di Totti

“Una volta ci fu un litigio tra Panucci e Spalletti. Due tipi che prendono fuoco facilmente. – racconta il ‘Pupone’ – Cominciano a discutere nel campo, poi appena finita la partita tutti a correre per evitare che si menino. Si sono affrontati nello spogliatoio e per separarli si è messo in mezzo Bruno Conti, che è piccolo piccolo. A Bruno, nel trambusto, è andata di traverso una crostatina che stava mangiando. Manca poco muore“.