Libertà condizionata per Pistorius? L’ex atleta potrebbe essere scarcerato venerdì

Importanti novità per Oscar Pistorius: l’ex atleta sudafricano, in carcere per aver ucciso la fidanzata Steenkamp nella sua casa di Pretoria il giorno di San Valentino del 2013, sparandole quattro volte attraverso la porta chiusa del bagno, potrebbe essere rilasciato.

Pistorius, al quale era stata negata qualche mese fa la libertà condizionale, ci riprova e sembra che le possibilità di uscire di prigione siano aumentate poichè la madre della vittima sembra non avere intenzione di opporsi.

June Steenkamp, ​​nonostante sia fermamente convinta che Pistorius debba rimanere dietro le sbarre, ha detto che non si opporrà alla sua richiesta di rilascio d’emergenza venerdì. Sia la signora Steenkamp che suo marito Barry Steenkamp, scomparso a settembre, si sono opposti ai suoi precedenti appelli per la scarcerazione.

Adesso, però, la donna sembra aver cambiato idea, anche se non è chiaro ancora il motivo del suo dietrofront e per questo venerdì a Pistorius potrebbe venire accordata la libertà condizionale.

L’ex velocista, conosciuto in tutto il mondo come “Blade Runner” per via delle sue protesi in fibra di carbonio è stato condannato nel 2017 a 13 anni e cinque mesi di carcere per omicidio e potrebbe essere scarcerato per aver scontato metà della sua pena.

Se così dovesse essere, Postorius sarà tenuto sotto stretta sorveglianza della polizia per paura di vendette da parte della malavita di Johannesburg.