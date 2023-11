L’esultanza e l’appello sui social: Luis Diaz dedica il gol al papà rapito in Colombia | VIDEO

SportFair

E’ un periodo difficilissimo fuori dal campo per Luis Diaz, calciatore del Liverpool: il papà, infatti, è stato rapito in Colombia. I Reds sono scesi in campo nel match dell’11ª giornata di Premier League contro il Luton e il risultato di 1-1 rischia di condizionare il percorso dei Reds verso le prime posizioni.

I padroni di casa passano in vantaggio a sorpresa con un gol realizzato da Tahith Chong, in pieno recupero il pareggio di Luis Diaz. Nell’esultanza, il numero 7 dei Reds, ha mostrato una maglia speciale con la scritta “Libertà per papà”. Al termine del match ha scritto sui social: “qui non è il giocatore che parla. Lucho Dì­az, figlio di Luì­s Manuel Dì­az. Mane, mio padre, gran lavoratore, pilastro della famiglia… è stato rapito. Chiedo all’ELN di rilasciare mio padre il prima possibile. Chiedo anche alle associazioni internazionali di lavorare su questo per garantire la sua libertà.

Ogni secondo, ogni minuto siamo più preoccupati. Non abbiamo parole per descrivere i terribili sentimenti della nostra famiglia. Vi prego di rilasciare subito mio padre, rispettando la sua integrità. Voglio ringraziare tutti i colombiani e anche la comunità internazionale per il sostegno”.

We love you Luis Diaz – and we’re with you all the way! YNWA. pic.twitter.com/DfTanN8qFC — Kristian Andersson🧣 (@KAndersson86LFC) November 5, 2023