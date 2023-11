Krasimir Anev, tentato suicidio? Il post, i soccorsi: il mistero si infittisce

SportFair

Krasimir Anev, ex biathleta di fama internazionale, spesso protagonista in Coppa del Mondo, si trova attualmente ricoverato in terapia intensiva e in coma farmacologico a causa di una ferita da arma da fuoco alla pancia. L’episodio è accaduto mercoledì 1 novembre.

La situazione appare alquanto nebulosa. Secondo gli inquirenti, Anev avrebbe tentato il suicidio aprendo il fuoco contro se stesso con la propria pistola d’ordinanza (è un membro delle forze armate bulgare). Il 31 ottobre, sui social di Anev era apparso un post che recitava: “ogni tradimento nasce dalla fiducia“. Possibile che Anev stesse vivendo un brutto momento?

Inoltre, Anev si trovava da solo? L’ex atleta è stato trovato presso il bacino idrico di Drenov Dol, in prossimità della città di Kjundestil, ma i soccorsi sono arrivati in maniera tempestiva, come se qualcuno li avesse avvertiti. Dubbi ai quali, forse, solo lo stesso Anev potrà rispondere.