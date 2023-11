Jorginho, il ‘saltello’ non funziona più: l’errore contro la Macedonia | VIDEO

SportFair

Italia e Macedonia sono in campo per la partita delle qualificazioni ai prossimi Europei. La squadra di Luciano Spalletti avrà bisogno di quattro punti tra Macedonia e Ucraina per ottenere il pass. Partenza fortissima dell’Italia che passa in vantaggio con un gol in mischia di Darmian.

Al 40′ l’occasione del raddoppio: dal dischetto si presenta Jorginho, la rincorsa con il solito saltello è ancora fatale. Si tratta del terzo penalty consecutivo sbagliato dal centrocampista dopo gli errori contro la Svizzera. Passa pochissimo e una ‘bomba’ di Chiesa regala il raddoppio. In pieno recupero il tris del calciatore della Juventus per il 3-0.

Direi basta far tirare i rigori a Jorginho. pic.twitter.com/EkhnHlRcPQ — Alessandro (@90ordnasselA) November 17, 2023

¡GOOOOL! Federico Chiesa scores for Italy! 🔥pic.twitter.com/xBvTPqfS0k — Max Statman (@emaxstatman) November 17, 2023