Jorge Martin superlativo, vince la Sprint di Valencia e accorcia su Bagnaia: il Mondiale si decide domani

Festa rinviata in casa Ducati, Pecco Bagnaia non è riuscito a far bene oggi nella Sprint Race del GP di Valencia, dunque la sfida con Jorge Martin resta apertissima ed il Mondiale 2023 di MotoGP si deciderà domani.

Partito dalla seconda casella in griglia, Bagnaia, al quale bastava conquistare 4 punti in più del suo diretto rivale, si è preso subito la testa della corsa, ma piano piano ha perso posizioni, scivolando al quinto posto, dal quale non è riuscito a smuoversi per il resto della gara.

Gara diversa invece quella di Jorge Martin: partito dalla sesta casella in griglia, lo spagnolo del team Pramac, che in qualifica aveva faticato, è riuscito a fare una Sprint splendida, guadagnando piano piano posizioni, fino a portarsi davanti a tutti i suoi rivali.

Jorge Martin ha tagliato per primo il traguardo di Valencia, accorciando le distanze dal leader del Mondiale e rimandando a domani la decisione. Alle spalle di Martin si sono piazzati Brad Binder e Marc Marquez. Quarto invece Vinales, davanti a Pecco Bagnaia, seguito da Di Giannantonio e Bezzecchi.

Martin si porta dunque a -14 da Bagnaia, rinviando tutto a domani.

Le parole dei top-3

Martin: “era una scommessa partire con medium e soft, eravamo un po’ al limite, poi ho visto che Brad era fortissimo. ci ho messo tutto quello che ho, è andata bene e spero che domani potrò vincere la gara”.

Binder: “veramente bella questa Sprint, nel primo giro ho cercato di essere subito aggressivo, ho abbassato la testa e ho spinto al massimo. Ho fatto tutto quello che potevo”.

Marquez: “ho cercato di fare del mio meglio per concludere nel miglior modo possibile con Honda. Ci riproverò domani anche se sarà più difficile nella gara lunga, ma vorrei veramente ringraziare questo team fantastico“.