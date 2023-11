“Non lo farò mai”, il graffio di Martin alla Ducati: polemica dopo Valencia

SportFair

Scontro interno in casa Ducati con vista sul Mondiale. Da Borgo Panigale avevano dato, già da tempo, contrariamente a ogni diceria, l’ok a Pecco Bagnaia (Ducati ufficiale) e Jorge Martin (Ducati Prima Pramac) per giocarsi il Mondiale senza esclusione di colpi. I due (più Jorge in realtà…) hanno preso l’avviso alla lettera: dichiarazioni al veleno, gesti plateali, marcature a uomo, mind game. Tutto pur di mettere le mani sul trofeo.

Ieri a Valencia, ultimo atto della stagione, a trionfare è stato Pecco Bagnaia che ha bissato il successo della passata stagione confermandosi campione.

Il graffio di Jorge Martin

Caduto sul più bello, nella gara in cui avrebbe dovuto dare il massimo per provare a compiere un vero e proprio miracolo, Jorge Martin si è dovuto accontentare di un amaro secondo posto. Piuttosto polemico nelle ultime settimane, lo spagnolo non ha risparmiato una frecciatina alla Ducati dopo il GP di Valencia.

“Sinceramente, se non hanno ancora visto che ho il potenziale per vestire di rosso, vuol dire che non lo farò mai“, ha dichiarato Martin in merito alla possibilità di ottenere un posto nella Ducati ufficiale. Vista la stagione di Bastianini, ricca di difficoltà a causa dei continui problemi fisici, lo spagnolo ha messo nero su bianco la sua candidatura elevandosi a pilota top class in ottica titolo. In Ducati aspetteranno, almeno, un’altra stagione.