Jannik Sinner infiamma i tifosi italiani: il messaggio social dopo le ATP Finals

Jannik Sinner continua a confermarsi un tennista eccezionale ed è già concentrato in vista dei prossimi appuntamenti. L’italiano è reduce dalla bellissima esperienza alle ATP Finals e la finale ha confermato le grandissime qualità del 22enne. Il percorso di Sinner si è fermato all’ultimo atto contro uno strepitoso Novak Djokovic.

Proprio il tennista italiano ha pubblicato un messaggio sui social per un bilancio dopo la competizione: “da dove cominciare… Che settimana speciale! Giocare in casa davanti al pubblico italiano è un’emozione incredibile che non si riesce a descrivere con le parole. Non mi sarei mai potuto immaginare un’atmosfera tale, da far venire la pelle d’oca. Grazie mille Torino, grazie ai tifosi italiani. Adesso si parte per la Coppa Davis”.