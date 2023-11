Ivana Knoll incanta: look bollente nel box dell’Aston Martin al GP di Las Vegas | FOTO e VIDEO

SportFair

Diventata famosissima ai Mondiali di calcio del Qatar 2022 per i suoi outfit bollenti, Ivana Knoll, la sexy tifosa croata, è diventata appassionata di tanti altri sport. Grazie alla sua fama ha ricevuto tanti inviti e, in questo weekend, è ospite della Formula 1 a Las Vegas.

Ivana non passa di certo inosservata e a Las Vegas è stata ai box di Aston Martin. La bella modella ha optato per un look aggressivo: una tutta verde petrolio attillatissima e scollata, con delle parti laterali velate.

Ivana Knoll ha ricevuto anche un caloroso applauso da parte del pubblico, che di certo ha gradito la sua sfilata nel paddock.

