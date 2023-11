Italiani pazzi per Jannik Sinner: record di spettatori tra Sky e Rai

SportFair

In Italia è Jannik Sinner mania. Grazie ai successi ottenuti alle Nitto ATP Finals di Torino, il giovane tennista italiano ha conquistato il grande pubblico più di quanto non avesse già fatto in passato. La vittoria su Tsitsipas ha fatto crescere l’hype, quella su Djokovic ha segnato l’esplosione, contro Rune è arrivata la conferma. Tutti pazzi per Sinner, tanto al PalaAlpitour nel quale il tifo è ‘calcistico’, quanto davanti alla tv.

Oltre 3 milioni di spettatori

Il tennis in prima serata fa registrare un grande share: dirlo, nel mercato televisivo italiano, fa sorridere. Eppure, la sfida tra Sinner e Rune è stata vista da 2.581.000 spettatori su RAI 2, il 13,4% di share, più i 653.000 sintonizzati su Sky, per un totale di 3.234.000 spettatori ed il 16,9% di share!