Spavento per la famiglia Verstappen: incidente in gara per papà Jos | VIDEO

Grosso spavento per la famiglia Verstappen: papà Jos, ex pilota di Formula 1, è stato coinvolto in un incidente automobilistico durante una gara di rally che ha distrutto la parte anteriore della sua vettura.

Il padre del tre volte iridato Max Verstappen è andato a sbattere contro una barriera prima del suo debutto al Rally La Nucia, in Spagna. Il 51enne si stava ‘riscaldando’.

Verstappen stava guidando in discesa con una Skoda Fabis RS durante i test quando ha colpito la barriera sul lato della strada dopo aver affrontato una curva a destra troppo velocemente. Ciò ha provocato gravi danni alla parte anteriore del veicolo sponsorizzato Red Bull.

La barriera metallica ha impedito a Verstappen e al copilota Renaud Jamoul di volare giù dal dirupo. Jamoul ha successivamente confermato che lui e l’olandese non hanno riportato lesioni. L’ evento di gara fa parte del Campionato spagnolo di Rally Super che si svolgerà ad Alicante dal 2 al 4 novembre.

Me queda claro que el talento de Max Verstappen para conducir no lo sacó del papá 🤣🤣🤣🤣… pobre Don si se veía enojado 😡😡😡 pic.twitter.com/k2bphQjjRK — Frank/Franciscano (@FrankEsMiNombre) November 1, 2023