L’incidente di Leclerc e Sainz a 50 secondi: Vasseur sulla debacle Ferrari

Il gran premio di Formula 1 in Brasile ha confermato tutti i problemi della Ferrari. La gara di Leclerc non è nemmeno iniziata: il monegasco, infatti, è andato clamorosamente a muro nel giro di formazione. Gara anonima di Sainz, al traguardo in sesta posizione e con un distacco di 50 secondi da Verstappen.

“L’incidente di Leclerc? Non è stato frustrante, è stato molto più di frustrante. Purtroppo è stato tradito da un problema tecnico al sistema che dirige il motore. A quanto pare si è spento e non ha potuto fare nulla. Non è certo stato un errore del pilota. Cos’è successo esattamente non l’abbiamo ancora capito. Cercheremo di analizzare tutto nelle prossime ore”, sono le dichiarazioni del team principal Vasseur.

Sulla prestazione di Carlos Sainz: “50 secondi da Verstappen sono un distacco enorme. Quando parti dietro sai che perderai terreno, quando poi non hai passo come oggi, tutto si complica”.