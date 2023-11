NBA, giallo Kelly Oubre Jr.: l’incidente è una messinscena?

SportFair

I tifosi dei Sixers sono rimasti piuttosto sconvolti da quanto capitato a Kelly Oubre Jr. nei giorni scorsi. Il cestista di Philadelphia, coperto da tagli, lividi e con alcune costole rotte, ha dichiarato di essere stato investito da un pirata della strada che non si è fermato a soccorrerlo. Ma le cose potrebbero non essere andate proprio così.

La vicenda si tinge di giallo

La Polizia ha verificato le immagini della presunta collisione, ma non risulta alcun incidente. Si è inventato tutto? Sta cercando di coprire qualcuno o di nascondere cosa realmente accaduto? Negli USA rumor e scenari si susseguono uno dopo l’altro. Un video di TMZ, la tv scandalistica americana, lo ritrae mentre ritorna a casa malconcio, con una bici. E alimenta i dubbi.

I problemi di Kelly Oubre Jr.

Probabile anche, va sottolineato, che Oubre si sia solo confuso nel riportare il corretto luogo dell’incidente. Ipotesi che però è passata decisamente in sordina. Il motivo? La ‘fama’ del cestista dei Sixers, non proprio da atleta modello. In passato Kelly Oubre è stato spesso criticato per il suo carattere, la sua scarsa maturità e il suo atteggiamento. Ha vestito maglie importanti come quelle di Golden State Warriors e Phoenix Suns (fra le tante), ma nessuno se lo è mai tenuto stretto, nonostante il talento.

Il ragazzo ha ammesso di aver sofferto di depressione, di aver faticato a trovare un equilibrio fra il basket e la propria vita, di aver sofferto il peso delle aspettative che lo accompagnano fin da quando è stato scelto con la pick numero 15 al Draft 2015.

Coach Nurse

“Non ho ragioni per non credergli. Non è giusto nei suoi confronti dire che s’è inventato tutto. Credo alla sua parola. E’ uno dei nostri giocatori e ci schieriamo dalla sua parte“. Coach Nick Nurse ha affermato di avere piena fiducia nel proprio giocatore.

Kelly Oubre Jr. è, inoltre, una pedina fondamentale dei Sixers visti i 16 punti e 5 rimbalzi messi a referto ad ogni allacciata di scarpe, utile sia nello starting 5 che in uscita dalla panchina. Chissà se il rebus verrà risolto e Kelly Oubre Jr. tornerà a recitare un ruolo da protagonista… in campo.